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23 июля 2020, 18:30

В Гродненской области ГАИ будет работать в усиленном режиме: особое внимание местам отдыха

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с 24 по 28 июля Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме. Особое внимание уделят загородным дорогам и местам отдыха, направлены усилия будут и на предупреждение и пресечение "пьяных" поездок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

"В последнее время в нашем регионе обострилась проблема нетрезвых водителей. Подобные нарушения фиксируются каждый день. С начала года от управления были отстранены более 1 тыс. водителей, севших за руль в состоянии опьянения", - рассказали в ГАИ региона. За первое полугодие в "пьяных" авариях погибли 3 человека, еще 21 травмирован.

В ГАИ напоминают: о том, что кто-то сел за руль нетрезвым, можно сообщить по номеру 102. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь.-0-

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