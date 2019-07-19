В Гродненской области гибель людей на пожарах снизилась почти в два раза

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на пожарах в Гродненской области в 2019 году сократилось почти в два раза. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

За шесть месяцев 2019 года в Гродненской области произошло 424 пожара, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенно сократилась и гибель на пожарах. В первом полугодии 2019 года огонь унес жизни 17 человек (за шесть месяцев 2018 года погибли 32 человека).

Все пожары с летальными исходами произошли в жилом секторе. Среди самых частных причин - неосторожное обращение с огнем и курение.

"Снижение гибели - результат прежде всего профилактической работы. В этом направлении активно взаимодействуем с местными властями на всех уровнях, подразделениям МВД, коммунальными службами. Все проблемные ситуации, случаи гибели становятся предметом разбирательств комиссий на областном и районном уровнях, зачастую с выездом на место", - рассказал Сергей Шпарло.

Он подчеркнул, что особый акцент в профилактике сделан на подрастающем поколении. Активно используются новые методы и формы работы. Хорошо себя зарекомендовали тематические комнаты и площадки, в которых дети через игру узнают азы безопасности и правильного поведения. Таких объектов в регионе уже более 20.

За два года в областном центре безопасности МЧС в Лиде прошли обучение более 35 тыс. детей. Здесь в игровой форме с использованием передовых инновационных технологий детям и взрослым прививаются основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях, правила оказания первой помощи, отрабатываются навыки пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

"Ежедневно центр принимает три-четыре группы детей со всей области. Планируется создать аналогичный объект в Гродно", - рассказал Сергей Шпарло. Он отметил, что сейчас выбирается подходящее здание.-0-