В Гродненской области идет активная вакцинация уязвимых групп - специалист

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 75% медработников привились от коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области активно идет кампания по вакцинации от коронавируса. Сейчас первый компонент вакцины получили 13% жителей региона, вторым компонентом привиты 10% жителей.

"Продолжаем ставить акценты на вакцинации уязвимых групп. В частности, вакцинированы практически 75% работников сферы здравоохранения, а также работников учреждений с круглосуточным пребыванием. Активно также идет вакцинация работающих в сферах образования и торговли", - рассказала Людмила Кеда. Она подчеркнула, что в области имеется достаточное количество вакцин - более 10 тыс. доз первого и второго компонентов.

На следующей неделе ожидается поступление новой партии вакцины. Кампания по вакцинации в регионе будет продолжена.

Ситуация с коронавирусом в регионе остается контролируемой. Сейчас отмечается выход на плато как числа зарегистрированных случаев заболевания, так и количества пациентов, госпитализированных с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.-0-