В Гродненской области из-за непогоды повреждены кровли более 50 зданий

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший 13 и 14 июля грозовой фронт оставил последствия в 13 населенных пунктах Гродненской области. Повреждены кровли 21 жилого дома, 14 сельскохозяйственных зданий, 11 производственных помещений и шести ферм. Люди не пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"В Ивьевском районе ветром повреждена кровля административного здания и металлический забор. В Новогрудском районе повреждены кровли сельскохозяйственных зданий в деревнях Сланево, Дубье и Несутычи. В деревне Мстибово Волковысского района повреждена кровля одной сельскохозяйственного здания. Кореличским спасателям поступили сообщения о повреждении кровель 10 строений: двух жилых домов, трех складских зданий, двух производственных цехов, СТО автомобилей, пилорамы и гардеробного помещения. В Сморгонском районе повреждены кровли 16 жилых домов и двух административных зданий. Оцениваются повреждения, ведутся восстановительные работы. По предварительной информации, на восстановление кровель потребуется около 2,8 тыс. листов шифера", - рассказали в МЧС.

Спасатели с работниками коммунальных служб помогали распилить дерево, упавшее на проезжую часть, и откачать воду с подворий и из подвалов частных домов в Сморгонском районе.

"В связи с возможными ливнями, ветром и нестабильной погодой заранее примите меры для защиты своего имущества от подтопления и падения деревьев, окажите помощь пожилым родственникам. Подробно о том, как вести себя в ненастье, изучайте в мобильном приложении от МЧС "Помощь рядом". В случае угрозы для жизни и здоровья звоните по номерам 101 или 112", - добавили в МЧС.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС