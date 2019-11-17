В Гродненской области явка избирателей превысила 56%

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области, по данным на 14.00, проголосовали 56,27% избирателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной избирательной комиссии.
Наибольшая активность избирателей отмечается в Волковысском избирательном округе №48, Ивьевском избирательном округе №54, Неманском избирательном округе №56, Замковом избирательном округе №57, Щучинском избирательном округе №60 - в них, по данным на 14.00, явка превысила 60%.
"Работа идет в штатном режиме. Проблем и нарушение нет", - отметили в областной избирательной комиссии.
Всего в Гродненской области образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 60 кандидатов. Членами избирательных комиссий выбраны более 7 тыс. человек. Досрочное голосование проводилось на 629 из 669 избирательных участков. Еще 40 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, открылись сегодня, 17 ноября.-0-