В Гродненской области к купальном сезону готовят 9 спасательных станций и 17 постов

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На водоемах Гродненского региона в купальный сезон будут работать 9 спасательных станций и 17 постов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Виноградов.

В регионе завершается подготовка к купальному сезону, который традиционно проходит с 1 мая по 30 сентября. Сегодня на озере Юбилейном под Гродно прошел специальный сбор для спасателей-осводовцев. Они продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, сдали необходимые нормативы. "Спрос серьезный, ведь от того, насколько подготовлены спасатели, зависят жизни отдыхающих, - отметил Сергей Виноградов. - Продолжается и укрепление материально-технической базы станций и постов, в частности заменяются устаревшие моторы лодок".

В Гродно к сезону готовятся традиционные зоны отдыха: озеро Юбилейное, пляжи на Немане. На реке размещены спасательные станции "Лососно" и "Центральная", продолжит в этом году работу спасательный пост на пляже в лесопарке Пышки. В новом сезоне ожидается открытие зоны отдыха с пляжем и ведомственным спасательным постом у одной из баз отдыха, расположенной на берегу Немана. На подготовке территорий активно задействованы организации сферы ЖКХ. Работы набирают темп, например, на озере Юбилейном уже установлены буйки, ограждение детской купальни, приводятся в порядок малые архитектурные формы.-0-