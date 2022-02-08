В Гродненской области количество преступлений в 2021 году сократилось на 7,4%

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2021 году количество преступлений сократилось на 7,4%. Об этом журналистам сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оперативная обстановка в 2021 году находилась под постоянным контролем органов внутренних дел. Каких-либо осложнений не отмечалось", - отметил Дмитрий Резенков. Он рассказал, что одно из основных достижений - снижение общего количества преступлений. В прошлом году их совершено на 7,4% меньше, чем в 2020 году. В частности, стало меньше убийств, грабежей, хулиганств, мошенничеств.

В центре внимания - профилактическая работа. По словам Дмитрия Резенкова, наряду с оперативным раскрытием преступления куда важнее не допустить совершения новых противоправных деяний. К слову, профилактика дает результат. Например, по итогам 2021 года удалось добиться снижения более чем на треть уровня киберпреступности. Сделано это в том числе за счет системной работы с людьми, объяснений, как необходимо действовать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Зачастую сопутствующим фактором преступления становится пьянство. Акцент в работе милиции и на профилактику пьяной преступности. В 2021 году в регионе возросло количество тех, кто был направлен в ЛТП. "В первую очередь упор в этой работе сделан на тех, кто ведет паразитирующий образ жизни. Как правило, маргиналы, которые нигде не работают, сидят на шее у престарелых родителей и пытаются забирать у них пенсию, чтобы пропить. Делаем все возможное, чтобы вылечить этих людей, помочь их семьям нормально жить", - отметил Дмитрий Резенков.

Сократилось в регионе и количество краж. Хотя в общем количестве преступлений по-прежнему их доля превышает 50%. И это связано с тем, что люди своей беспечностью продолжают создавать условия для совершения краж, например, не закрывают дверь в кабинетах, когда выходят из них.

В 2021 году в регионе также улучшилась ситуация на дорогах. По сравнению с 2020 годом отмечается снижение количества аварий, а также раненых и погибших в них людей.-0-

Резенков: комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка во время референдума отработан