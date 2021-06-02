В Гродненской области коллективные договоры планируется заключить в 5 частных медцентрах - профсоюз

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Коллективные договоры к концу года планируется заключить в пяти частных медцентрах Гродненской области. Такую информацию во время пленума областной организации профсоюза работников здравоохранения озвучил ее председатель Владислав Голяк, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Владислав Голяк подчеркнул, что заключение коллективных договоров учреждениями здравоохранения негосударственной формы собственности позволит повысить социально-экономическую защищенность членов трудовых коллективов.

В настоящее время в Гродненской области заключено 86 коллективных договоров, направленных на улучшение условий труда и жизни, повышение материального благосостояния 35 тыс. работающих в отрасли. Сформирован соответствующий электронный реестр, отслеживаются сроки действия, фиксируются все изменения. Предупредить нарушения трудового законодательства и продвигать дополнительные гарантии позволяет практика экспертиз колдоговоров.

Во время пленума также поднимались вопросы правовой защиты членов профсоюза, охраны труда, контрактной формы найма, мотивации профсоюзного членства, профсоюзной дисциплины.

Особое внимание уделяется защите медиков, работающих в условиях пандемии. Как рассказал Владислав Голяк, особый акцент делается на оздоровлении работников, перенесших коронавирус. С октября 2020 года по март 2021-го в санаториях, в том числе в профсоюзных здравницах, укрепили свое здоровье более 270 работников здравоохранения Гродненской области. При этом нанимателями и профсоюзом компенсирована значительная сумма стоимости санаторных путевок.-0-