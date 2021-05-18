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18 мая 2021, 09:47

В Гродненской области летом будут работать более 40 пляжей

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области для купания определено более 40 мест. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Пляжи расположены во всех районах области. Всего в 42 зонах отдыха насчитывается 45 мест для купания. В Гродно, например, три официальных пляжа расположены на Немане: в районе спасательных станций Центральная и Лососно и у поста в лесопарке Пышки. Традиционно еще одной зоной отдыха в областном центре станет озеро Юбилейное.

"Советуем выбирать для безопасного отдыха те водоемы, где работают спасательные станции и посты. Всего в купальном сезоне в регионе будут действовать 9 спасательных станций и 17 спасательных постов ОСВОД, а также 15 ведомственных постов", - добавили в Гродненской областной организации ОСВОД.

Подготовка к купальному сезону вышла на завершающий этап. Укомплектованы штаты матросов-спасателей, укрепляется материально-техническая база. Практически завершены очистка и подготовка акваторий. Специалисты ЖКХ занимаются благоустройством территорий. Пляжи и зоны отдыха получают необходимые разрешения.-0-

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