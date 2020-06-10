10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области медалистами стали более 670 выпускников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Сегодня в регионе проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы. В Гродненской области около 9,5 тыс. выпускников 9-х классов, и более 5,8 тыс. молодых людей закончили 11-е классы. Свидетельства особого образца с награждением золотой или серебряной медалью вручат 674 выпускникам. Это 11,5% от общего количества выпускников. Год назад, к слову, это показатель составлял 10,7%.

"Вручение выпускникам аттестатов об общем среднем образовании планируется в торжественной обстановке. Впрочем, решение о формате мероприятия принимается руководителями школ с участием родительских комитетов и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом", - отметили в главном управлении образования.

В большинстве школ вручение аттестатов проходит на свежем воздухе на пришкольных площадках. Некоторые учреждения планируют вручение аттестатов в районных центрах культуры: по графику, не объединяя в одно мероприятие выпускников из разных учреждений образования. Торжества проходят с соблюдением всех мер безопасности и с учетом рекомендаций центров гигиены и эпидемиологии.

Сразу же после выпускных - с 12 июня по 15 августа - в школах и гимназиях области начнется прием документов в первые классы.

"В первую очередь в первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне данного учреждения. Только при наличии свободных мест могут зачисляться ребята из других микрорайонов. Документы на свободные места принимает руководитель учебного заведения во время личного приема граждан", - рассказали в главном управлении образования.

Кроме того, с 12 по 15 июня принимаются документы в 10-е классы лицеев. Вступительные испытания в лицеи пройдут с 16 по 21 июня. И уже 25 июня будет известно о зачислении в ряды лицеистов.

Принимать документы на свободные места в 11-е классы гимназий будут с 12 июня по 17 августа, в 10-е классы гимназий - с 11 по 17 августа. Вступительные испытания пройдут с 18 по 25 августа. Приказ о зачислении - 28 августа.

До 15 июня продолжается прием документов в 8-й класс Гродненского областного кадетского училища. Для того чтобы стать кадетом, нужно пройти психолого-педагогическое тестирование, сдать нормативы по физической культуре и экзамены по математике и государственному языку (по выбору белорусский или русский). Зачисление в кадетское училище состоится до 5 июля.-0-