В Гродненской области медалистами стали более 670 выпускников школ

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в этом году медалистами стали более 670 выпускников школ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Сегодня в регионе проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы. Прощаются со школой более 5,7 тыс. учеников, окончивших 11-е классы. Отличникам вручат свидетельства особого образца с награждением золотой или серебряной медалью.

"Вручать выпускникам аттестаты об общем среднем образовании планируется в торжественной обстановке. Местами продолжат практику районных выпускных. В Гродно, например, городских медалистов будут чествовать на праздничном мероприятии в областной филармонии с участием почетных гостей", - рассказали в главном управлении.

Выпускные вечера и традиционные встречи рассвета будут в основном организованы в школах.-0-