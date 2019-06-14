В Гродненской области медалью в честь 75-летия освобождения Беларуси наградят 430 ветеранов

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ветеранам Гродненской области в эти дни вручают юбилейную медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым в области награду получил 94-летний полковник в отставке Николай Павлов. В гости к ветерану приехал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, представители военного комиссариата, ветеранской организации. Также Николаю Павлову вручили ценные подарки.

Николай Павлов и Владимир Кравцов

"Конечно, внимание приятно. Но для нас важно прежде всего, что в Беларуси бережно хранят память о тех событиях, не забывают имена героев, подаривших всем мир и свободу, отдавших за это свои жизни", - отметил Николай Павлов.

Он воевал на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Вся боевая биография - на передовой. Был командиром пулеметного взвода, служил в артиллерии. Прошел с боями по Украине, Польше, Германии, Австрии, победу встретил в Чехии. После войны служил на территории Беларуси.

Николай Павлов хотел поступить в военную академию, однако врачи обнаружили проблемы со здоровьем. Ветеран с улыбкой вспоминает, что тогда вопреки диагнозу подал документы в институт физкультуры. Отучился и почти два десятка лет работал тренером по пулевой стрельбе в Гродненской СДЮШОР №1. Один из его воспитанников - известный белорусский стрелок, неоднократный призер Олимпийских игр Игорь Басинский.

"В стране помнят о тех событиях, день освобождения - один из важнейших праздников. Да, минуло уже 75 лет, однако очень важно, что и сегодня с нами те люди, что добывали победу, освобождали страну. Мы благодарны им за подвиг, а также за то, что ветераны активно участвуют в общественной жизни, помогают в патриотическом воспитании молодежи", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что ветеранам особое внимание уделяется в плане оказания медицинской помощи, создания достойных условий для проживания.

В Гродненской области юбилейные медали "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" будут вручены 430 ветеранам Великой Отечественной войны, а также свыше 700 бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.-0-

Фото Леонида Щеглова