В Гродненской области на аукционе продан 100-й объект недвижимости

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гроднооблимущество" на аукционных торгах реализовал 100-й неиспользуемый объект недвижимости - комплекс объектов бывшей турбазы в Слониме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Объект был выставлен на аукцион с установлением начальной цены продажи, равной 1 базовой величине. Низкая начальная цена заинтересовала немало потенциальных покупателей: на участие в аукционе было подано девять заявок от юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. По результатам торгов объект был продан за Br84 тыс.

Комплекс состоит из 26 объектов недвижимости: спальные корпуса, фотолаборатория, административное здание, хозяйственное помещение и др. Для обслуживания объектов выделен земельный участок площадью 0,4563 га сроком на 50 лет. Новый собственник также сможет провести реконструкцию комплекса под объекты общественного назначения.

Информацию об объектах, предлагаемых к аренде и безвозмездному пользованию, а также к продаже вплоть за базовую величину, можно найти в Единой информационной базе данных неиспользуемого имущества.-0-