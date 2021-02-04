В Гродненской области на наиболее аварийных перекрестках продолжат создавать мини-кольца

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжат практику создания мини-колец на наиболее аварийных перекрестках. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления ГАИ УВД облисполкома Александр Войтешко, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе большое внимание уделяется созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Положительным признан опыт создания мини-колец на месте опасных перекрестков.

"Кольца обустроены на выездах из Гродно в районе Южного рынка, а также Коробчиц. В 2020 году такое кольцо появилось в Ошмянах на пересечении улиц Красноармейской и Якуба Коласа, которое позволило снять там проблему пробок и заторов. Построены мини-кольца в Островце и Скиделе", - рассказал Александр Войтешко. Такие же мини-кольца вместо традиционных перекрестков закладываются в проекты новых жилых районов в Гродно.

Пересмотрят в области и подход к традиционным кольцевым развязкам. В Гродно, например, на всех из них нанесена так называемая турбо-разметка, которая позволяет быстрее и без лишних конфликтных перестроений проехать перекресток. При необходимости аналогичные решения будут на кольцах в районных центрах.

Еще одним нововведением стало оборудование светофорным регулированием загородных пешеходных переходов. Первый в Гродненской области подобный светофор появился у деревни Песчанка на трассе М6 неподалеку от Скиделя.

"Красный запрещающий сигнал светофора для автомобилей будет загораться только по вызову, после нажатия пешеходом кнопки. Переключение режимов светофора будет заблаговременным и у водителей будет время снизить скорость и остановиться", - добавил Александр Войтешко. Он подчеркнул, что движение пешеходов на том участке активное, поэтому принятые решения позволят повысить их безопасность. Такие же регулируемые пешеходные переходы появятся после реконструкции на трассе М7.

Александр Войтешко отметил, что Госавтоинспекция на каждый год разрабатывает программу повышения безопасности дорожного движения. На 2021 год среди инженерных мероприятий предусмотрены создание островков безопасности, сужения проезжей части перед пешеходными переходами, обустройство искусственных неровностей. Продолжится оборудование наиболее опасных мест дополнительным освещением. На загородных дорогах, где активное движение пешеходов и велосипедистов, в более чем 20 местах есть планы по укреплению обочин, обустройству велосипедных или пешеходных дорожек. Вдоль основных трасс региона продолжится установка заградительной сетки от диких животных. -0-