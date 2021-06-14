В Гродненской области на ЦТ зарегистрировались более 5,1 тыс. абитуриентов

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области для участия в централизованном тестировании зарегистрировались более 5,1 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Выполнят абитуриенты региона свыше 17,4 тыс. тестов по 15 предметам. Самыми популярными предметами по-прежнему остаются русский язык (3,9 тыс.) и математика (2,6 тыс.). Меньше всего абитуриентов записалось на испанский (11 человек) и китайский (1) языки. Свыше 2,4 тыс. абитуриентов зарегистрировались на 4 предмета.

Всего в регионе будет работать девять пунктов тестирования. Откроются они не только в Гродно, но и в Лиде и Волковыске.

Сегодня в КГК региона прошло заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Председатель комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, возглавляющий также областную комиссию, отметил, что все аудитории, учебные корпуса, где будет проводиться ЦТ, обследовали представители МЧС, санэпидслужбы, специалисты КГК.

"Все готово к проведению ЦТ на самом высоком уровне. В этом году, как и в прошлом, вступительная кампания из-за эпидемиологической обстановки имеет свои особенности. Соблюдению мер безопасности, в том числе необходимой дистанции, использованию средств индивидуальной защиты, будет уделяться повышенное внимание", - отметил Анатолий Дорожко. Он подчеркнул, что немало было сделано в этом направлении и на подготовительном этапе. Например, около 80% абитуриентов воспользовались возможностью зарегистрироваться на ЦТ в электронном кабинете.

Для оперативного реагирования на вопросы абитуриентов и их родителей на базе КГК Гродненской области работает горячая телефонная линия. "Каких-то серьезных проблемных вопросов не поступает. В основном обращения носят разъяснительный характер", - отметил Анатолий Дорожко.

Он подчеркнул, что главная задача комиссии - создание для всех абитуриентов равных условий. Главным приоритетом, дающим право на поступление, являются исключительно знания.-0-