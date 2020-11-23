В Гродненской области на защиту медиков от COVID-19 отраслевой профсоюз направил более Br120 тыс.

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала пандемии Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения направила около Br126 тыс. на защиту медиков региона от заражения коронавирусом, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Областная организация отраслевого профсоюза с первых дней включилась в создание защитного барьера, сейчас эта работа продолжается. В частности, профсоюз передал медучреждениям региона защитные костюмы, маски, респираторы, специальные очки, одноразовые перчатки, шапочки и бахилы на Br42 тыс. Свыше Br16 тыс. затрачено на дезинфицирующие и обеззараживающие средства.

"Также на счета трех десятков больниц и поликлиник региона от областной организации переведено около Br65 тыс. спонсорской помощи. Эти средства направлены на закупку рециркуляторов воздуха, бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, дезинфицирующих ковриков и дополнительных средств индивидуальной защиты",- отметили в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Профсоюзный актив всегда на связи с ветеранами отрасли, интересуется их здоровьем, при необходимости оказывает посильную помощь. Для бывших работников медучреждений, которые вышли на заслуженный отдых, а также ветеранов войны и труда профсоюз приобрел маски, перчатки, термометры на сумму более Br2,5 тыс.-0-