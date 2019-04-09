9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начали отключать отопление в административных зданиях и промышленных объектах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома.
Благоприятный прогноз погоды позволил начать отключение отопления в этих объектах. Жилой фонд, больницы и учреждения образования в регионе переведены в режим протапливания. Пока говорить об окончании отопительного сезона преждевременно.
Решение об отключении жилого фонда в районах области будут принимать самостоятельно. Традиционно делается это тогда, когда среднесуточная температура на протяжении нескольких дней держится на уровне выше плюс 8 градусов.
В прошлом году в регионе отопительный сезон завершили 5 апреля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.397 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.13 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.276 BYN
|3.29 BYN