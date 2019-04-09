9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начали отключать отопление в административных зданиях и промышленных объектах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома.

Благоприятный прогноз погоды позволил начать отключение отопления в этих объектах. Жилой фонд, больницы и учреждения образования в регионе переведены в режим протапливания. Пока говорить об окончании отопительного сезона преждевременно.

Решение об отключении жилого фонда в районах области будут принимать самостоятельно. Традиционно делается это тогда, когда среднесуточная температура на протяжении нескольких дней держится на уровне выше плюс 8 градусов.

В прошлом году в регионе отопительный сезон завершили 5 апреля.-0-