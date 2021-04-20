В Гродненской области начали вакцинировать работников крупных предприятий

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня начали прививать от коронавируса работников крупных предприятий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

В Гродненской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Первый компонент вакцины получили уже более 2% жителей региона. Среди них не только медики, но представители сферы образования, работники соцзащиты. Важно, что прививки также получили сотрудники домов-интернатов и других подобных учреждений, а также большинство проживающих в них.

"Сейчас в регион поставляется вакцина, произведенная на РУП "Белмедпрепараты". В поликлиниках области активно идет запись на вакцинацию. Чтобы сделать охват еще большим, мы также начинаем кампанию по вакцинации на базе крупных предприятий области", - рассказали в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома. Одними из первых прививки получат сотрудники ОАО "Гродно Азот", ведется работа и с другими предприятиями области, для этого обследуются их медчасти.

В стадии проработки находятся и другие возможные решения, например создание мобильных выездных бригад. Кроме того, совместно с Красным Крестом решается вопрос о возможной вакцинации еще одной уязвимой категории людей - тех, кто ведет асоциальный образ жизни.-0-