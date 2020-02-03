В Гродненской области наиболее востребованы водители, трактористы, учителя и медсестры

3 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Трактористы и водители, учителя и медсестры - среди наиболее востребованных профессий на рынке труда Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

На начало 2020 года в регионе зарегистрировано около 1,3 тыс. безработных (для сравнения на 1 января 2019 года их было более 1,7 тыс.). Сейчас в регионе заявлено свыше 12,7 тыс. вакансий. Отмечается снижение уровня зарегистрированной безработицы (0,3%) и напряженности на рынке труда.

"Наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии. Таких вакансий около 60%. Нанимателям необходимы водители, трактористы-машинисты, продавцы, сварщики, повара и швеи. Среди специалистов востребованы медсестры, учителя, врачи и инженеры", - отметили в комитете по труду, занятости и соцзащите.

В 2019 году в регионе активно проводились ярмарки вакансий, в том числе электронные - такой формат работы позволяет обеспечить в онлайн-режиме прямой диалог между нанимателем и соискателем. Электронные ярмарки вакансий проводились в Гродно, а также в Волковысском, Слонимском и Лидском районах. Общее число просмотров вакансий превысило 110 тыс., было отправлено более 30 резюме, около 200 соискателей обратились за электронной консультацией.

Активно использовались и возможности переподготовки. В 2019 году на профессиональное обучение было направлено свыше 640 безработных. Более 60% из них получили рабочие специальности, около трети прошли курсы по основам предпринимательской деятельности. В целом обучение проводилось по более чем 20 специальностям, готовили в том числе водителей троллейбусов, сварщиков, операторов компьютеров. Субсидии на открытие своего дела получили 219 безработных. Направления различны - это строительство, транспорт, сфера услуг, а также ремесленная деятельность.-0-