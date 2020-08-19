19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области намолотили 1,5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 19 августа, всего по стране намолочено 7,342 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,6 ц/га). В Минской области собрали более 1,8 млн т зерна, в Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, в Могилевской - более 900 тыс. т, в Витебской и Гомельской - свыше 800 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,96 млн га, что составляет 89,3% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 98,5% площадей (332,6 тыс. га). В Гродненской области убрано 98,1% площадей от плана (312,4 тыс. га), в Гомельской - 95,8% (325,7 тыс. га), Минской - 95,4% (462,9 тыс. га), Могилевской - 78,1% (262,8 тыс. га), Витебской - 69,9% (264,1 тыс. га).

Лен вытереблен на 43,7 тыс. га (89,8% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 16,9 тыс. га (38,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 2,1 тыс. га, заготовлено 6,08 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 758,2 тыс. т сена (75,1% от плана), 12,64 млн т сенажа (100,3%) и 673 тыс. т силоса (3,51%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 43,7% от плана.-0-