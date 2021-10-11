11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области от гриппа планируют привить около 40% жителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области в октябре стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Всего в регионе планируют привить около 400 тыс. человек (не менее 40% населения региона), в том числе 17 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. К слову, за первую неделю, например, в Дятловском районе привилось почти 4% жителей.

"В области в достаточном количестве имеется вакцина "Гриппол Плюс", закупленная за средства республиканского и местных бюджетов. Для оказания платных услуг имеется вакцина "Ваксигрип Тетра", - отметила Людмила Кеда.

Вакцинация осуществляется на базе учреждений здравоохранения области. Проходит она параллельно с кампанией по вакцинации от коронавируса. Тем, кто до этого привился от COVID-19, вакцинацию от гриппа можно пройти спустя две недели. При отсутствии противопоказаний и с согласия пациента допустима прививка и той, и другой вакциной в один день.

Как сообщалось, оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых 3-6 месяцев после вакцинации. Поэтому ее сроки должны позволять обеспечивать максимальный уровень защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале-марте. Вакцинация с сентября по январь обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона.

Массовая вакцинация продлится до января 2022 года.-0-