В Гродненской области откроется более 10 резиденций Деда Мороза

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области принимать гостей будут более 10 резиденций Деда Мороза и других новогодних персонажей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Предпраздничные мероприятия в регионе набирают обороты: зажигаются огни на улицах городов и агрогородков, открываются тематические ярмарки, начинают принимать гостей и главные новогодние персонажи. Например, уже 11-й праздничный сезон открывает усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи в деревне Залейки Ивьевского района. Чтобы попасть в усадьбу, гостям придется совершить волшебное путешествие по предновогоднему лесу, встретиться с сказочными персонажами и пройти веселые игровые испытания.

В Новогрудском районе Дед Мороз и Снегурочка поселились рядом с озером Свитязь, открыв свою усадьбу в эколого-информационном центре "В гостях у 12 месяцев" в деревне Новосады. Гостям предложат пройти увлекательный квест и вернуть похищенное новогоднее чудо. Посетителей также ждут танцы, игры и новогодние угощения.

Резиденция Деда Мороза в Ошмянском районе откроется у стен Гольшанского замка. Визитерам обещают новогодние приключения и квесты в атмосфере старинного замка, а также мастер-классы и угощения.

Под Берестовицей с 17 декабря начнет работать резиденция Берест-Зюзи и Госпожи Метелицы. Гостям во время квест-игры "Іронія зімы, ці У пошуках страчанага свята" предложат спасти Новый год.

Также резиденции Деда Мороза будут работать в Волковысском, Зельвенском, Островецком, Свислочском и Щучинском районах. В каждой для гостей готовят интересную и веселую программу с угощениями и подарками.

В Гродно свое городское поместье Дед Мороз второй сезон подряд размещает в центре ремесел "Наследие" на ул.Реймонта. Здесь гостей встретят главный новогодний волшебник с внучкой Снегурочкой, ворона Кар-Корона, внучка Бабы-Яги Ягуша, гномы Тик и Ток и другие сказочные персонажи. В программе квест, танцы у елки, мастер-класс по изготовлению новогодних украшений и выступление театра-батлейки.

Кроме того, в Гродно можно будет увидеть одновременно несколько сотен Дедов Морозов: 17 декабря по центральным улицам областного центра пройдет уже традиционное шествие новогодних персонажей, участие в котором примут более 500 человек. Начало в 17.00. Праздничными локациями станут пожарная каланча, а также елки на площадях Советской и Ленина.-0-