В Гродненской области откроют оздоровительные лагеря для учащихся аграрных и педагогических классов

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На летних каникулах в Гродненской области откроют тематические оздоровительные лагеря для учащихся аграрных и педагогических классов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В регионе продолжится практика создания тематических оздоровительных лагерей. Раньше они объединяли детей спортивной, научной или патриотической тематикой.

"Впервые в этом году в Гродно будут действовать оздоровительные лагеря для учащихся аграрных и педагогических классов. У детей помимо отдыха, оздоровления, будет возможность получить новые знания", - рассказали в главном управлении образования облисполкома. Занятия с детьми будут проводить партнеры: Гродненский областной институт развития образования, Гродненский государственный аграрный университет. Например, учеников аграрных классов ждут занятия в лаборатории университета, выезды на предприятия, знакомство на практике с сельским хозяйством.

Также впервые откроется лагерь на базе областного кадетского училища. Там оздоровление пройдут будущие кадеты. Для них лагерь станет отличной возможностью познакомиться с бытом, распорядком жизни в училище.

Сезон летнего оздоровления традиционно стартует с 1 июня. У детей будет возможность отдохнуть в более чем 950 лагерях всех типов. Многие из стационарных лагерей перейдут на работу в 5 смен.

Познакомиться с лагерем поближе, получить о нем дополнительную информацию можно с помощью новой интерактивной карты. Она размещена на портале главного управления образования. В один клик можно узнать режим работы, имя директора, контактные данные, увидеть актуальные фото стационарного лагеря или лагеря, расположенного на базе учреждения образования в живописной местности. Сейчас на карте свыше 70 объектов. Их количество будет увеличиваться.-0-