В Гродненской области отмечается снижение числа пожаров

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2019 году отмечается снижение количества пожаров и погибших на них людей. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродненском облисполкоме состоялось заседание комиссии по предотвращению пожаров и гибели на них людей в жилом фонде.

"С начала года в регионе произошло 530 пожаров. Огонь унес жизни 26 человек. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 587 пожаров, в которых погибли 34 человека", - отметил Александр Ясев. Он подчеркнул, что центральной темой для заседания комиссии станут вопросы подготовки жилого фонда, печного оборудования к грядущему отопительному периоду.

"К сожалению, выезды областной комиссии в районы показали, что есть определенные недоработки на местах", - рассказал Александр Ясев. Среди наиболее распространенных недостатков чаще всего выявляются трещины в стенках печей, неисправность дверцы печи, несоответствие либо отсутствие притопочного листа. Устранить их необходимо в ближайшее время.

Сейчас активно на местах работают смотровые комиссии: в первую очередь обследуются дома, где проживают многодетные семьи, престарелые люди, инвалиды. Большинство домовладений уже обследовано. К слову, внимание уделяется не только состоянию печей и электропроводки, но и образу жизни людей. К пожарам может привести и банальное игнорирование правил личной безопасности.-0-