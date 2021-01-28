В Гродненской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом и пневмониями

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области снижается количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом и заболеваемости вирусными пневмониями. Тенденция отмечается на протяжении достаточно длительного периода, сообщил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Снижение существенное. Мы сегодня подходим к цифрам, которые видели весной. Если брать от максимальных значений, то отмечается снижение практически в два раза. Надеемся, что тенденция будет продолжена", - отметил Владимир Караник. Он обратил внимание на то, что не случилось роста заболеваемости после новогодних праздников. Это значит, что жители региона адекватно отреагировали на просьбы ограничить общение в эти дни.

К слову, сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году. Отмечалось, что в 2020 году возросло количество обращений, связанных с работой здравоохранения.

"Связано это, конечно, с пандемией коронавируса. Людей интересовали наличие либо отсутствие масок, антисептиков, организация оказания медпомощи. Надо отдать должное нашей медицине, вопросы эти носили больше справочный характер, а не свидетельствовали о каких-то серьезных проблемах", - пояснил Владимир Караник.-0-