12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты около 28% жителей. Об этом сегодня во время диалоговой площадки со студентами Гродненского государственного медуниверситета сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобные встречи руководства области в формате открытого диалога со студентами вузов в Гродно проводятся регулярно. Сегодня среди основных тем были и вопросы пандемии, способы борьбы с нею.

Владимир Караник отметил, что жители региона ответственно подходят к вопросам профилактики. Например, по количеству вакцинированных от коронавируса область входит в первую тройку в стране. "Первым компонентом вакцины привиты около 28% жителей области, вторым компонентом - свыше 20%", - подчеркнул он.

По словам Владимира Караника, большое внимание в Гродненской области уделялось вакцинации определенных групп. Прежде всего, работникам системы здравоохранения (доля привитых среди них превышает 90%), коллективам учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а также педагогам, среди которых сейчас привиты более 75%. Также в центре внимания пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Активно прививаются представители сферы торговли и общепита, ведь они также контактируют с большим количеством людей. Сейчас, кроме того, акцент сделан на вакцинации продавцов и водителей автолавок.

Также в области большое внимание уделяется информационной работе. Председатель облисполкома вместе со специалистами в сфере здравоохранения провел стрим в прямом эфире, основной темой которого стали вопросы вакцинации.

"Однако вакцинация не отменяет необходимости соблюдения индивидуальных мер безопасности - социального дистанцирования и масочного режима. Это, прежде всего, защита не только конкретного человека, но и защита окружающих. Надеюсь, что кампания по вакцинации, а также строгое выполнение мер индивидуальной безопасности помогут сезон подъема респираторных вирусных инфекций пройти с более низкими показателями заболеваемости и меньшим количеством тяжелых случаев", - отметил Владимир Караник.

Среди вынесенных на обсуждение тем были распределение, совершенствование системы медицинского образования и сферы здравоохранения региона. Поднимались и более общие вопросы, касающиеся, например, развития экономики региона, строительства, дорожной инфраструктуры.-0-