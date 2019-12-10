10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области планируется залить около 300 катков у школ и других учреждений образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Спортивная база региона готова к зимнему сезону. В частности, по области планируется работа 44 хоккейных коробок, 13 катков размером не менее 12х24 м. Также будет проложено свыше 40 лыжных трасс протяженностью 1 км и более.

"Осталось лишь дождаться по-настоящему зимней погоды. Зимние площадки также будут подготовлены у школ и других учебных заведений, где есть стадионы. Таких катков будет около 300. Создание объектов для зимнего отдыха - это и шаг к безопасности. Дети не пойдут гулять на водоем, если будет возможность покататься на льду рядом со школой", - отметили в управлении спорта и туризма.

Покататься на коньках также можно на площадках ледовых дворцов в Гродно и Лиде и крытого катка в областном центре. Спуски для катания на тюбингах и лыжах будут оборудованы, например, в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" в Гродно, а также в Лиде.

Активно планируют провести в регионе традиционные зимние соревнования и массовые мероприятия, среди которых "Гродненская лыжня" и Всемирный день снега.-0-