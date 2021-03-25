В Гродненской области планируют активизировать внутренний туризм

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Региону необходимо активнее задействовать свой потенциал для развития внутреннего туризма. Такое мнение сегодня во время заседания областного координационного совета по туризму высказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении практически пяти лет Гродненская область прирастала туристами. 2019 год стал в этом плане рекордным. Регион посетили свыше полумиллиона туристов. Активный рост турпотока, в том числе иностранных гостей, наблюдался и в первом квартале 2020 года.

"Связано это было с принятием беспрецедентных мер по развитию туризма, в том числе введению на всей территории Гродненской области безвизового режима. Пандемия повлияла, конечно, на поток гостей из-за рубежа, но в то же время показала потенциал внутреннего туризма. Гродненская область интересна гостям из других регионов, и это направление необходимо развивать активнее", - отметил Виктор Пранюк. Область богата на исторические памятники, другие интересные объекты, есть что предложить и в плане событийного туризма.

Впрочем, для того, чтобы привлечь туриста, важно создавать необходимую инфраструктуру, информационное сопровождение. В области переформатируют работу туристско-информационных центров, которые сейчас есть практически во всех районах. Необходимо, чтобы они куда активнее создавали туристическую повестку районов, продвигали ее на различных платформах, предлагали гостям информационную поддержку, услуги гидов и экскурсоводов, рассказывали об объектах питания и размещения. Также еще одной немаловажной функцией таких центров должна стать обратная связь. Отзывы, комментарии туристов помогут улучшить качество оказываемых им услуг.

Важно в регионах также совершенствовать туристическую навигацию, создавать новые маршруты, велодорожки. Далеко не полностью в Гродненской области задействован потенциал агротуризма, экологического туризма.

С улучшением эпидемиологической обстановки в мире ждут в регионе и иностранных туристов. Как показали последние годы, туристический бизнес способен стать одним из драйверов регионального развития. Способствует он и привлечению инвестиций.

"Задача властей - создание комфортных условий для развития туризма. Хороший эффект дает государственно-частное партнерство. Мы находимся в постоянном контакте с представителями туристического бизнеса, встречаемся, прислушиваемся к их пожеланиям", - рассказал Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что серьезная поддержка туриндустрии оказывается в период пандемии. Многим фирмам были снижены арендные ставки, представлены налоговые льготы и другие послабления. В Гродно также снизили ставку курортного сбора с 5% до 3%.-0-

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