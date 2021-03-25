В Гродненской области планируют активизировать внутренний туризм

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 марта 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:19 В Польше зафиксировали новое рекордное число заражений COVID-19 за сутки В мире
13:13 Под Гомелем в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка Происшествия
13:12 Сверхмощные магнитные поля выявили на первом снимке черной дыры Технологии
13:10 Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19 Общество
13:09 Совместное заседание Совета постпредов СНГ и КЭВ состоится 29 марта Политика
13:01 В Академии управления начался международный форум молодых управленцев Общество
12:59 Проект "Уикенд в Лиде" для развития внутреннего туризма запускают в Гродненской области Регионы
12:58 За порчу памятника в Браславе Следственный комитет возбудил уголовное дело Происшествия
12:58 Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации Общество
12:53 Почти 1,5 тыс. рабочих мест в сфере бытового обслуживания создано в Минске в 2020 году Регионы
12:51 ФОТОФАКТ: Первый Белорусский молодежный парламентский форум стартовал с возложения цветов к монументу Победы Регионы
12:44 Ветераны предложили создать для музеев макеты сожженных деревень Могилевской области Регионы
12:43 Беларусь и Россия планируют разработать около 60 стандартов использования космической информации Общество
12:29 В Минске фигуранта дела о массовых беспорядках приговорили к 7 годам колонии Происшествия
12:14 Ситуация с очередями на границе остается напряженной из-за сбоя программ с литовской стороны - ГТК Общество
12:13 Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений Президент
12:10 Житель Гродно выращивал дома марихуану Происшествия
12:09 Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направлено в суд Происшествия
12:06 Электрификация дач, дороги, общественный транспорт - Мартынюк провел личный прием в Могилеве Регионы
12:04 Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту Общество
12:04 Таксист с 4,1 промилле алкоголя привез пассажирку из Могилева в Шклов Происшествия
12:03 Житель Осиповичского района дважды ограбил 88-летнюю минчанку Происшествия
11:59 Произведенная в Беларуси вакцина "Спутник V" пройдет проверку качества в центре им.Гамалеи Общество
11:57 У двух гомельчан изъяли более 12 кг насвая Происшествия
11:55 Повторные испытания вакцины AstraZeneca показали ее эффективность в 76% В мире
11:53 Сезон весенних ярмарок в Минской области начнется 27 марта Регионы
11:46 Кожемяко пригласил Лукашенко во Владивосток и пообещал открыть там торговый дом Беларуси Общество
11:44 В Беларуси к выходным станет теплее Общество
11:43 Белорусские строители будут строить под ключ здание театра в Приморье Общество
11:41 В Гродненской области планируют активизировать внутренний туризм Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
25 марта 2021, 11:41

В Гродненской области планируют активизировать внутренний туризм

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Региону необходимо активнее задействовать свой потенциал для развития внутреннего туризма. Такое мнение сегодня во время заседания областного координационного совета по туризму высказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении практически пяти лет Гродненская область прирастала туристами. 2019 год стал в этом плане рекордным. Регион посетили свыше полумиллиона туристов. Активный рост турпотока, в том числе иностранных гостей, наблюдался и в первом квартале 2020 года.

"Связано это было с принятием беспрецедентных мер по развитию туризма, в том числе введению на всей территории Гродненской области безвизового режима. Пандемия повлияла, конечно, на поток гостей из-за рубежа, но в то же время показала потенциал внутреннего туризма. Гродненская область интересна гостям из других регионов, и это направление необходимо развивать активнее", - отметил Виктор Пранюк. Область богата на исторические памятники, другие интересные объекты, есть что предложить и в плане событийного туризма.

Впрочем, для того, чтобы привлечь туриста, важно создавать необходимую инфраструктуру, информационное сопровождение. В области переформатируют работу туристско-информационных центров, которые сейчас есть практически во всех районах. Необходимо, чтобы они куда активнее создавали туристическую повестку районов, продвигали ее на различных платформах, предлагали гостям информационную поддержку, услуги гидов и экскурсоводов, рассказывали об объектах питания и размещения. Также еще одной немаловажной функцией таких центров должна стать обратная связь. Отзывы, комментарии туристов помогут улучшить качество оказываемых им услуг.

Важно в регионах также совершенствовать туристическую навигацию, создавать новые маршруты, велодорожки. Далеко не полностью в Гродненской области задействован потенциал агротуризма, экологического туризма.

С улучшением эпидемиологической обстановки в мире ждут в регионе и иностранных туристов. Как показали последние годы, туристический бизнес способен стать одним из драйверов регионального развития. Способствует он и привлечению инвестиций.

"Задача властей - создание комфортных условий для развития туризма. Хороший эффект дает государственно-частное партнерство. Мы находимся в постоянном контакте с представителями туристического бизнеса, встречаемся, прислушиваемся к их пожеланиям", - рассказал Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что серьезная поддержка туриндустрии оказывается в период пандемии. Многим фирмам были снижены арендные ставки, представлены налоговые льготы и другие послабления. В Гродно также снизили ставку курортного сбора с 5% до 3%.-0-

Проект "Уикенд в Лиде" для развития внутреннего туризма запускают в Гродненской области

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно туризм
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Проект "Уикенд в Лиде" для развития внутреннего туризма запускают в Гродненской области
Фото из архива Почти 1,5 тыс. рабочих мест в сфере бытового обслуживания создано в Минске в 2020 году
Во время возложения ФОТОФАКТ: Первый Белорусский молодежный парламентский форум стартовал с возложения цветов к монументу Победы
Фото из архива Ветераны предложили создать для музеев макеты сожженных деревень Могилевской области
Фото из архива Электрификация дач, дороги, общественный транспорт - Мартынюк провел личный прием в Могилеве
Фото из архива Сезон весенних ярмарок в Минской области начнется 27 марта
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений
За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики
"Белмедпрепараты" начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса
Топ-новости
Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов
Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19
Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 26 марта
Ученые рассказали о разработке нового российско-белорусского спутника
Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации
Новые стройнормы для производственных зданий и сооружений приняты в Беларуси
Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович
Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
В Минске фигуранта дела о массовых беспорядках приговорили к 7 годам колонии
Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"
Электрификация дач, дороги, общественный транспорт - Мартынюк провел личный прием в Могилеве
Американское руководство использует против Беларуси методы холодной войны - Петровский
Ситуация с очередями на границе остается напряженной из-за сбоя программ с литовской стороны - ГТК
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.