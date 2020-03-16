В Гродненской области по случаю коронавируса анализы контактов первого уровня отрицательные

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области лабораторно подтвержден один случай коронавируса: у контактов первого уровня анализы отрицательные. Об этом сегодня во время брифинга сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гродненской области на сегодняшний момент лабораторно подтвержден лишь один случай коронавирусной инфекции - у женщины, которая 9 марта прибыла из Италии. Ее контакты первого уровня изолированы и находятся под наблюдением в инфекционной больнице. Первые результаты исследований отрицательные. Все эти люди чувствуют себя хорошо. Под наблюдением они будут находиться до контрольных исследований на 13-14-й день", - отметила Елена Кроткова. Контакты первого уровня с инфицированными коронавирусом также находятся в инфекционных отделениях больниц в Ошмянах (четыре человека) и Сморгони (два человека).

По области развернуто 350 коек инфекционного профиля. Из них более 120 в инфекционной больнице в Гродно, остальные - в районных больницах.

"Все сделано для безопасного пребывания как пациентов, так и персонала. Достаточно и средств индивидуальной защиты - масок, респираторов, защитных костюмов. Они есть не только у скорой помощи или инфекционной больницы, но и во всех стационарах. Инвентаризация проводится ежедневно, запас пополняется регулярно", - отметила Елена Кроткова. Она подчеркнула, что имеется и весь спектр антибактериальных и противовирусных препаратов.

Ежедневно в работе порядка 70 исследований, идет забор мазков не только в учреждениях здравоохранения, но и на границе.

"Этот единственный случай выявлен благодаря проводимой совместной работе в пунктах пропуска. Это и опросы, и осмотры, а при необходимости и госпитализация сразу с границы. В регионе исследованы более 1 тыс. материалов тех, кто прибыл из потенциально неблагополучных стран", - отметил главный врач Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Николай Кендыш. Он подчеркнул, что большое внимание уделяется и профилактике.

Дополнительные меры приняты в местах скопления людей, в том числе железнодорожных и автовокзалов. Обрабатываются дезсредствами вагоны поездов, автобусы городских и междугородних маршрутов. В центре внимания также торговые объекты, места общепита, банковские учреждения, отделения связи. Николай Кендыш отметил, что речь идет прежде всего о дополнительной обработке, проветриванием помещений, использовании дозаторов с антисептиками. Объектам общепита, кроме того, рекомендовано уменьшить количество посадочных мест, чтобы соблюдался безопасный интервал между посетителями.

Специалисты отмечают, что высока роль в профилактике и самих граждан. Советы просты: избегать людных мест, соблюдать личную гигиену и "респираторный" этикет. Самое главное, что ни в коем случае не стоит скрывать от медиков тот факт, что кто-то находился в эпидемиологически неблагополучной стране. В случае выявления симптомов инфекции нужно остаться дома и вызвать врача.

Открыли в регионе и горячую линию по коронавирусу. На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0152) 75-53-22 (с 8.30 до 17.00), на вопросы по оказанию медпомощи - врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно).-0-