В Гродненской области подорожал проезд в общественном транспорте

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте Гродненской области выросла. Соответствующее решение облисполкома опубликовано на
Теперь стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет с Br0,5 до Br0,55, а при покупке у водителя - с Br0,6 до Br0,65. Соответственно подорожали и проездные билеты многоразового пользования в общественном транспорте регулярного сообщения. Так, месячный проездной в Гродно (на автобус или троллейбус) вырастет до Br24,75, декадный - до Br8,71, в Лиде - до Br24,09 и Br8,47, в других городах - до Br21,03 и Br7,37.
"Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта общего пользования на обычных маршрутах в регулярном сообщении, предельный максимальный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанные перевозки", - сказано в решении.
Кроме того, изменятся предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и ручной клади в регулярном сообщении.
Решение вступает в силу с момента официального опубликования.-0-
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