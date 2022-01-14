В Гродненской области поступило 5 сообщений о падении деревьев

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:54 Более 4,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
15:53 Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси Политика
15:53 РЕПОРТАЖ: байкеры и "Коники" с тюнингом: как в Давид-Городке отметили колядный вечер Регионы
15:41 Нетрезвый гомельчанин повредил 4 автомобиля Происшествия
15:40 НАН разработала проект концепции развития исследований в сфере микроэлектроники Общество
15:39 ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло на ул.Ванеева в Минске Происшествия
15:38 Возле Дзержинска перевернулся автомобиль, пассажир скончался в больнице Происшествия
15:37 Стихия повредила крыши домов и школы искусств в Витебской области Происшествия
15:33 В поисках лучшей жизни: первая смерть мигранта в проливе Ла-Манш в этом году В мире
15:32 Житель Жодино предстанет перед судом за оскорбление погибшего сотрудника КГБ Происшествия
15:29 Пустили корни в Новолукомле: семь лет мирной жизни украинской семьи, ставшей белорусской Общество
15:23 Продукция переработки масличных и сахарной свеклы обеспечила 60% экспорта сельхозтоваров через БУТБ Экономика
15:19 В Минске спасатели 7 раз выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев Регионы
15:15 Конюк: Германия, которая уничтожала белорусов на войне, теперь вводит санкции и фактически нас доуничтожает Политика
15:13 "Белэнерго": службы устраняют повреждения на сетях из-за ветра и восстанавливают электроснабжение Общество
15:13 Мингорисполком: наиболее сильно от ветра пострадали Фрунзенский и Заводской районы Регионы
15:09 В МЧС от Белорусской православной церкви передана хоругвь Общество
15:06 Конюк: Беларусь ведет свою политику исключительно в фарватере национальных интересов Политика
15:05 Энергетики Брестской области увеличили число аварийных бригад из-за усиления ветра Регионы
15:03 БЕЛАЗ прорабатывает поставку самосвалов в Армению Экономика
15:01 В Гродненской области поступило 5 сообщений о падении деревьев Регионы
15:01 Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115 Регионы
14:57 Беларусь и Армения договорились о совместном производстве лифтов Экономика
14:47 В Минске из-за ветра на проезжую часть опрокинулась световая композиция Происшествия
14:39 Белгидромет: красный уровень опасности из-за ветра объявляется крайне редко Общество
14:38 Лавров: США используют НАТО только для того, чтобы держать страны Запада под своим влиянием В мире
14:30 Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой Общество
14:28 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии В мире
14:24 Столичный транспорт сражается со стихией: было несколько повреждений контактной сети Регионы
14:23 В "Белгоспищепроме" обсудили ассортимент отечественных кондитерских изделий Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
14 января 2022, 15:01

В Гродненской области поступило 5 сообщений о падении деревьев

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В службу спасения Гродненской области в первой половине дня поступило 5 сообщений о падении деревьев и 1 сообщение о деформации металлической конструкции. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"В Островецком районе три дерева упали на проезжую часть автодороги деревня Гудогай - пункт пропуска "Лоша". Также падение деревьев на проезжие части зафиксированы в деревне Солы Сморгонского района, деревне Эйминовцы Берестовицкого района и деревне Осово Вороновского района. В Ошмянах на территории частного домовладения дерево также не устояло перед порывами ветра. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС оказана помощь в распиловке деревьев и снятии элемента металлического козырька. Также повреждены 120 листов шифера двух сельскохозяйственных зданий и 20 листов шифера частного жилого дома в Сморгонском районе.

"Просим всех быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу", - добавили в МЧС.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область МЧС помощь
Новости рубрики Регионы
РЕПОРТАЖ: байкеры и "Коники" с тюнингом: как в Давид-Городке отметили колядный вечер
Фото МЧС В Минске спасатели 7 раз выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев
Фото МЧС Мингорисполком: наиболее сильно от ветра пострадали Фрунзенский и Заводской районы
Энергетики Брестской области увеличили число аварийных бригад из-за усиления ветра
Фото из архива Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115
Фото из архива Столичный транспорт сражается со стихией: было несколько повреждений контактной сети
Главное
Фото из архива Лукашенко наградил спортсменов за достижение высоких результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио
Работники СМИ удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси
Утвержден размер семейного капитала на 2022 год
Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны
Топ-новости
Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке
Белгидромет: красный уровень опасности из-за ветра объявляется крайне редко
Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115
В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений
Щекин: Беларусь стала символом исторической правды, позитивных и эволюционных перемен
Пустили корни в Новолукомле: семь лет мирной жизни украинской семьи, ставшей белорусской
Беларусь и Армения договорились о совместном производстве лифтов
НАН разработала проект концепции развития исследований в сфере микроэлектроники
Алейников о важности исторической памяти: в уроках прошлого заложено благополучие будущего
Белорусы завоевали три медали паралимпийского чемпионата мира по лыжным гонкам
Лавров отметил укрепление интеграции в Союзном государстве
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году приблизились к $1 млрд экспорта
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1274 пациента с COVID-19, выписаны 1312
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.