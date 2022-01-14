В Гродненской области поступило 5 сообщений о падении деревьев

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В службу спасения Гродненской области в первой половине дня поступило 5 сообщений о падении деревьев и 1 сообщение о деформации металлической конструкции. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"В Островецком районе три дерева упали на проезжую часть автодороги деревня Гудогай - пункт пропуска "Лоша". Также падение деревьев на проезжие части зафиксированы в деревне Солы Сморгонского района, деревне Эйминовцы Берестовицкого района и деревне Осово Вороновского района. В Ошмянах на территории частного домовладения дерево также не устояло перед порывами ветра. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС оказана помощь в распиловке деревьев и снятии элемента металлического козырька. Также повреждены 120 листов шифера двух сельскохозяйственных зданий и 20 листов шифера частного жилого дома в Сморгонском районе.

"Просим всех быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу", - добавили в МЧС.-0-