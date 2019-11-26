В Гродненской области пройдет около 50 новогодних ярмарок: первые откроются 7 декабря

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Рождества и Нового года в регионе проведут около 50 праздничных ярмарок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

Ярмарки будут работать во всех районах области. Самая большая в Гродно по традиции развернется на площади Ленина: здесь можно будет выпить согревающие напитки, перекусить, купить сувениры, планируются и развлекательные мероприятия.

"Первые ярмарки откроются уже 7 декабря. В этот день в регионе состоится церемония зажжения огней на елках. Режим работы у ярмарок различный. Некоторые отроются в праздничные и выходные дни, в Гродно новогодняя ярмарка будет работать с 7 декабря по 15 января", - рассказали в управлении.

Уже начался сезон праздничной торговли в магазинах области: увеличилось число товаров новогодней тематики, планируются распродажи и акции. В торговые организации уже завезли порядка 50 тыс. сладких новогодних подарков - треть из них сформирована торговыми сетями самостоятельно. Ближе к Новому году будут увеличены поставки мандаринов.

В регионе откроют около 160 елочных базаров. Почти два десятка из них будут работать в областном центре. Активная продажа новогодних деревьев в некоторых районах начнется уже 18 декабря, хотя большинство елочных базаров откроется 20 декабря.-0-