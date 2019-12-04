В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году планируется провести комплексное благоустройство поселков Любча Новогрудского района и Козловщина Дятловского района. Об этом сегодня во время прямой телефонной линии и приема граждан в администрации Ленинского района Гродно сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель городского поселка Козловщина из Дятловского района по телефону пожаловался на низкую доступность медицинской помощи в районе. Планово попасть на лечение бывает сложно. Иван Лавринович отметил, что возьмет ситуацию на контроль и лично выедет на место.

"Касательно этого поселка были и другие проблемные вопросы. Но есть и хорошие новости. Козловщина, а также поселок Любча в Новогрудском районе, включены в комплексную программу по благоустройству и развитию малых населенных пунктов на 2020 год", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что программа предусматривает приведение в порядок дорог, ремонт социальных объектов, модернизацию инженерных сетей.

Житель областного центра пожаловался на затянувшийся ремонт теплосетей в районе Фолюш. Уже зима, а порядка нет: несколько дворов разрыты, выглядят неприглядно. Городским властям дано поручение с выездом на место разобраться в ситуации. Не оставят без внимания и обращение жительницы четырехквартирного дома по переулку Суворова. В двух квартирах никто не живет, дом тяжело протопить, изношены в доме и сети, места общего пользования. Городскому ЖКХ дано поручение взять проблему на контроль и проработать варианты решения.

Взято на контроль и обращение жительницы Гродненского района. Женщина держит несколько коров и просит посодействовать с выделением для них пастбища. Местным властям и представителям СПК необходимо поработать над разрешением ситуации.

Жители нескольких улиц, расположенных в долине реки Городничанка в Гродно, пожаловались на проблемы, связанные с этим соседством. Нет нормальной инфраструктуры, случаются подтопления. Во время приема выяснилось, что русло реки планируется благоустроить. Готовится проект по созданию здесь жилой зоны, укреплению берегов. Сохранение жилых домов не предусмотрено. Людям предложат переселиться в благоустроенное жилье в других районах города.

"Прием показывает, что каких-то глобальных и нерешаемых проблем в городе нет. Вопросы же будут возникать всегда, и власть должна не только знать о них, но и оперативно решать", - резюмировал Иван Лавринович.-0-