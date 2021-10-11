В Гродненской области проводится комплексная проверка органов управления территориальной обороны

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2021 году с 11 по 22 октября проводится второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Во время проверки комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил оценит эффективность работы должностных лиц областного и девяти районных исполнительных комитетов области по руководству подготовкой территориальной обороны.

В ходе первого этапа, с 6 по 23 июля, осуществлено формирование территориальных войск Мостовского района Гродненской области и практическое выполнение ими учебно-боевых задач.-0-