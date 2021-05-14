В Гродненской области работают 58 пунктов вакцинации от коронавируса

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области работают 58 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. Уже привиты около 4% жителей региона. Недавно в Гродненскую область поступила новая партия из более чем 9,7 тыс. вакцин. Открыты 58 пунктов вакцинации, большинство из них на базе медицинских учреждений, часть - на крупных предприятиях области. При необходимости будут развернуты и передвижные пункты вакцинации.

Людмила Кеда отметила, что прививаются все категории граждан. Продолжается вакцинация и медиков, процент привитых медработников растет. Также в центре внимания во время вакцинации дома-интернаты. Сейчас они работают вахтовым методом, для того, чтобы вернуться к обычному режиму, необходимо привить не менее 75% как персонала, так и проживающих в них.

Ситуация с коронавирусом в регионе контролируемая. За прошлую неделю в Гродненской области отмечено снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это позволяет сократить количество коек, зарезервированных для госпитализации пациентов с осложненными формами коронавируса.

"Прекращена госпитализация таких пациентов в городскую клиническую больницу №2 Гродно. Там будет освобождаться один из корпусов. С 18 мая к обычному режиму работы возвращаются офтальмологическое отделение, ЛОР-отделение и отделение реабилитации травматологических пациентов", - отметила Людмила Кеда. Если тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом сохранится, то следующим этапом станет возвращение к обычному режиму работы всей больницы.-0-