В Гродненской области расширят практику внедрения шведского стола и вариативного меню в лагерях

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области планируют расширить практику внедрения шведского стола и вариативного меню в оздоровительных лагерях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Во время летней оздоровительной кампании в регионе провели эксперимент по внедрению новых форм питания в оздоровительных лагерях.

"В некоторых из них предложили аналог шведского стола: школьники могут выбрать из нескольких вариантов горячего или закусок. Как показала практика, такое детям понравилось", - рассказали в главном управлении образования облисполкома. Кроме того, в нескольких стационарных оздоровительных лагерях школьникам предложили так называемое вариативное меню: накануне можно из нескольких позиций выбрать блюда на обед и ужин. Повара утром точно знают, какие блюда и в каком количестве готовить.

Эксперимент посчитали успешным. Новая система не повлияла ни на стоимость блюд, ни на калорийность и сбалансированность, а отходов при этом стало меньше. К слову, совершенствуется и само меню, вводятся новые блюда, в том числе и популярные у детей бургеры, хот-доги и даже роллы, но с использованием лишь полезных и натуральных ингредиентов.

"Новые подходы в организации питания в лагерях будут расширяться. В частности, будут они внедряться не только в стационарных лагерях, но и в лагерях с дневной формой пребывания во время осенних, зимних и весенних каникул", - рассказали в главном управлении образования облисполкома.

С начала лета в Гродненской области в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 63 тыс. школьников. Сейчас в стационарных лагерях региона открыта 5-я девятидневная смена. На следующей неделе в Новогрудском районе впервые начнет работать профильный лагерь для учащихся учреждений профессионального образования: здесь отдохнут около 120 подростков.-0-