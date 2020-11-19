В Гродненской области разработают новые маршруты для внутреннего туризма

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области делают ставку на более активное развитие внутреннего туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туристической отрасли всего мира. Въездной туризм во многих странах поставлен на паузу, не стала исключением и Гродненская область, традиционно пользующаяся популярностью у гостей из-за рубежа. "На этом фоне отмечаем интерес к путешествиям по своей стране. Видно это по количеству автобусов и машин как у популярных туробъектов, например замков или Августовского канала, так и архитектурных жемчужин, старинных и необычных храмов, которые раньше были известны лишь тем, кто глубоко погружен в тему. Сейчас стоит задача как можно активнее развивать эти направления, предлагать туристам все новые продукты, туры, маршруты, интерактивные мероприятия", - рассказала Татьяна Лидяева. К слову, все популярнее становится религиозный туризм. Тематические туры и маршруты к святыням и объектам вокруг них организованы в Слонимском и Новогрудском районах.

В Лидском районе в тренде промышленный туризм. При желании можно посмотреть на работу стеклодува, побывать с экскурсиями на производстве муки, макарон и пива, увидеть, как добывают и перерабатывают торф. Уникальный турмаршрут к белорусским Мальдивам - красивейшим меловым карьерам - разрабатывают в Волковысском районе. Для продвижения маршрутов, интересных мест разработаны мобильные приложения, открыты группы в социальных сетях, мессенджерах, представлены тематические разделы на сайтах.

"Продолжаем устанавливать дорожные указатели к достопримечательностям, стенды с информацией на нескольких языках возле всех потенциально интересных туристам объектов, туристические указатели, таблички с историческими названиями улиц, обновляем информацию на билбордах на основных туристических трассах. Кстати, проработаны планы приведения в порядок дорог на пути к ним", - отметила Татьяна Лидяева. Она подчеркнула, что пауза во въездном туризме позволила решить имеющиеся проблемы, например нехватку экскурсоводов. На этой неделе в онлайн-режиме планируется аттестация 60 гидов-переводчиков и экскурсоводов.

В последние годы в регионе динамично развивалась сфера гостеприимства. Открывались новые гостиницы, несколько объектов строится и сейчас. Опасения, что они могут быть невостребованными, по словам Татьяны Лидяевой, необоснованны. Например, загрузка открытого недавно в Новогрудке отеля, несмотря на пандемию и снижение турпотока из-за рубежа, летом составила около 70%.

Замначальника отметила, что развитие внутреннего туризма остается перспективным направлением в регионе. В целом Гродненская область обладает большим туристическим потенциалом и способна предложить самым требовательным путешественникам экскурсии практически по всем видам туризма и достойный уровень сервиса.-0-