В Гродненской области разработали 12 новых туристических маршрутов за 2021 год

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Гродненской области было создано 12 новых туристических маршрутов, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

"Мы видим огромный интерес наших соотечественников к Гродненской области, к внутреннему туризму в целом. Второй год подряд мы активно разрабатываем новые туристические маршруты. В 2021 году было создано 12 новых маршрутов разной направленности и тематики. Провели 9 рекламных туров для СМИ, экскурсоводов, туристических операторов", - отметила Татьяна Лидяева.

Акцент на внутреннем туризме сделают в Гродненской области и в 2022 году. Его развитию в регионе способствует открытие ряда экспозиций: в Старом замке в Гродно, в Гольшанском, Кревском замках. Это позволяет строить новые маршруты и привлекать туристов.

"Экспорт туристических услуг в Гродненской области за прошлый год составил $7,1 млн. Что составило практически 162% к уровню 2020 года. Это очень хорошая цифра, учитывая, что безвизовый въезд поставлен на паузу. По безвизу в 2021 году в регион въехало только 48 туристов", - добавила Татьяна Лидяева.

В этой связи в регионе переориентировали целевые рынки: стали принимать больше туристов из России - это практически 70%. В настоящее время активная работа ведется по привлечению туристов из Узбекистана, Армении, Казахстана, Грузии, а также регионов Российской Федерации.-0-