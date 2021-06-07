В Гродненской области развернуто более 80 стационарных пунктов вакцинации

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области открыто более 80 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. "Большинство из 84 стационарных пунктов вакцинации развернуты на базе медучреждений - поликлиник, больниц и амбулаторий. Несколько пунктов действуют в медчастях крупных предприятий области. Достаточно эффективны мобильные пункты вакцинации, которые выезжают на предприятия или в организации", - рассказала Людмила Кеда. По ее словам, первый компонент вакцины уже получили 6,2% жителей Гродненской области. Почти 4% привиты двумя компонентами. Активно люди обращаются в поликлиники за сертификатами о вакцинации.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и острыми респираторными инфекциями остается контролируемой. Отмечается еженедельное снижение заболеваемости этими инфекциями. Это позволяет сократить количество коек, зарезервированных для госпитализации пациентов с осложненными формами коронавируса.

"В области стационарную помощь таким пациентам на данный момент оказывают шесть межрайонных центров, но в ближайшее время к нормальному режиму работы вернется Новогрудская ЦРБ. Затем постепенно в обычный режим будет переводиться Сморгонская ЦРБ. С 1 июня полностью к нормальному режиму работы вернулась и городская клиническая больница №2 в Гродно", - сказала Людмила Кеда. Она обратила внимание, что по сравнению с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией коечный фонд, зарезервированный для госпитализации пациентов с осложненными формами коронавируса, сейчас сократился в пять раз.-0-