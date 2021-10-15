В Гродненской области с начала года построили более 1,2 тыс. квартир для многодетных

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с начала года построено более 1,2 тыс. квартир для многодетных семей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.

В регионе за девять месяцев введено в эксплуатацию свыше 337,6 тыс. кв.м жилья. Это более чем 80% от годового плана.

"Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено более 147,7 тыс. кв.м жилья с господдержкой. Годовое задание перевыполнено более чем на 34%. Также полностью выполнен годовой план по строительству жилья для многодетных семей. При задании в 1,16 тыс. введено в эксплуатацию более 1,2 тыс. жилых помещений", - рассказали в облисполкоме. Также введено в эксплуатацию свыше 125 тыс. кв.м индивидуального жилья.

Активно строятся в регионе и так называемые электродома. Электричество в них используется и для отопления, и для горячего водоснабжения, и для приготовления пищи. Введено в эксплуатацию около 29,5 тыс. кв.м подобного жилья.

В области построены 53 квартиры социального пользования (132,5% к заданию на 2021 год), а также почти 13 тыс. кв.м арендного жилья (96,8% к годовому плану).

Планируется, что до конца года все показатели по жилищному строительству в регионе будут выполнены. Сейчас продолжают возводить жилые дома. В Гродно, в частности, застраивается новый район Грандичи на севере города.-0-