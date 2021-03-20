В Гродненской области с начала года произошли 4 ДТП с участием детей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых детям причинены тяжкие телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Гродненской области.

С начала 2021 года в регионе зафиксировано 4 аварии, в одной из них погиб новорожденный. В прошлом году за аналогичный период - 2, при этом летальных исходов не было. В текущем году в трех случаях совершены наезды на детей. Так, 28 февраля 36-летний мужчина на автомобиле Volkswagen двигался по дворовой территории в Гродно и совершил наезд на 6-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребенку причинены тяжкие телесные повреждения. Схожий случай произошел в Гродно вечером 12 марта, где под колесами автомобиля оказался 9-летний мальчик. В результате наезда ему причинены тяжкие телесные повреждения. Еще один трагический случай произошел в Островце. Там утром 11 марта 44-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия ребенка с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в хирургическое отделение.

В каждом из случаев в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

Следственный комитет в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.-0-