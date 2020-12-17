В Гродненской области с начала года служба занятости помогла трудоустроить около 18 тыс. человек

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В январе - ноябре 2020 года при содействии службы занятости в Гродненской области трудоустроены около 18 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.

За содействием в службы занятости региона обратились около 23,5 тыс. граждан. Из них 11 тыс. были зарегистрированы в качестве безработных. За этот период трудоустроено около 18 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. безработных.

"Более 400 безработных прошли обучение по самым востребованным специальностям. Среди них, в частности, машинист котельной, повар, кондитер, продавец, электрогазосварщик, тракторист-машинист", - рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома. Большинство из прошедших переобучение трудоустроены, чаще всего группы формировались под заказ от организаций. К примеру, по запросу от троллейбусного управления в Гродно более 20 человек прошли обучение на водителей троллейбусов.

Более 150 человек прошли курсы по основам предпринимательской деятельности. С начала года почти 170 безработных получили субсидии на открытие своего дела. Сферы для старта малого бизнеса различны - от бытовых услуг и такси до агроэкотуризма и строительства. В одном случае субсидия была вложена в открытие малого предприятия.

Более чем двум десяткам семьям безработных оказана помощь в переселении на новое место жительства. Чаще всего семьи переезжали в сельскую местность, где им гарантировалось предоставление рабочего места.

Традиционно оказывалась помощь в трудоустройстве людям, освободившимся из мест лишения свободы. Кроме того, почти 100 безработным оказано содействие в трудоустройстве для приобретения необходимого опыта практической работы. В этом году свыше 4,7 тыс. безработных поучаствовали в оплачиваемых общественных работах.

В регионе наблюдается тенденция к снижению количества безработных. На 1 декабря 2020 года на учете по безработице в Гродненской области состояли 1,2 тыс. человек, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,3% к численности экономически активного населения. При этом организации заявили в службу занятости о наличии 9,9 тыс. свободных рабочих мест. Большинство вакансий (около 57%) - по рабочим специальностям.-0-