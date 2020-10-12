12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня начали включать отопление. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома.

В связи с погодными условиями в регионе, а также с прогнозом на дальнейшее понижение температуры сегодня началось включение отопления.

Тепло начнет поступать в социальные объекты - сады, школы, медучреждения. После начнется подключение и жилого фонда. Это процесс будет поэтапным и в крупных населенных пунктах, таких, как Гродно, например, может занять несколько дней.

"Все объекты ЖКХ и социальной сферы получили паспорта готовности к отопительному периоду", - отметили в отделе энергетики, транспорта и связи облисполкома.

К слову, в прошлом году отопительный сезон в Гродненской области начался раньше. Социальные объекты начали подключать с 24 сентября.-0-