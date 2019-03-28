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В Гродненской области снижается количество обращений по вопросам ЖКХ

Регионы 28.03.2019 | 12:28

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Положительные изменения в работе системы ЖКХ заметны, уменьшается количество обращений по этому направлению. Об этом заявил сегодня председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время совместного заседания президиума областного исполнительного комитета и Гродненского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2018 года в Гродненской области обеспечено выполнение большинства целевых показателей госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда".

"За последние годы в регионе сделано немало. Проводится капитальный ремонт жилья, модернизируются тепловые сети, ведется замена лифтов, улучшается качество питьевой воды. Эффект от работы заметен и в реакции населения. За последние годы количество обращений по вопросам системы ЖКХ в регионе снижается. Вместе с тем и сегодня около 50% всех обращений - на прямые линии, во время личных приемов - связаны именно с этой темой. Поэтому вопросам совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства области и впредь будет уделяться повышенное внимание", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что по тому, как функционирует система ЖКХ, жители региона зачастую судят об эффектности работы местной власти.

Владимир Кравцов подчеркнул, что важнейшими направлениями остаются повышение качества услуг и снижение затрат. Будет продолжена работа по совершенствованию работы котельных, модернизации тех из них, что работают неэффективно, решению вопросов по снижению потерь тепла и воды.

Будет решена проблема с заменой лифтов в регионе. В 2018 году, например, заменено 240 устаревших лифтов. На эти цели на 2019 год также запланировано финансирование. К 2025 году 100% населения должно быть обеспечено качественной питьевой водой: работа в этом направлении также ведется активно. В 2018 году в регионе было построено 17 станций обезжелезивания воды, на 2019 год запланировано строительство подобных объектов в 45 населенных пунктах области. Среди актуальных тем вопросы совершенствования системы обращения с коммунальными отходами, повышение объемов сбора вторичных материальных ресурсов. Больше внимания необходимо уделять качественной подготовке проектно-сметной документации при строительстве коммунальных объектов, контролю хода строительства и ввода их в эксплуатацию.

Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук отметил, что наиболее часто к депутатскому корпусу обращаются по вопросам благоустройства жилых дворов и микрорайонов, капитального ремонта жилья, состояния дорог, качества воды.

"Депутаты должны не только знать о проблемах, но и активно помогать их решать, проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства. Мы должны активизировать работу с органами территориального самоуправления по вовлечению населения в наведение порядка во дворах жилых домов, в населенных пунктах", - добавил Игорь Жук.

Перед проведением заседания было изучено мнение населения о работе ЖКХ. Было опрошено около 1,6 тыс. человек - это жители районных центров, сельских населенных пунктов и Гродно. Оказалось, что не все жители области знают о работе портала 115.бел. Некоторые из опрошенных попросили более активно информировать о происходящих в системе ЖКХ изменениях.-0-

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Теги
Гродненская область, жилье, ЖКХ, заседания, Кравцов, обращения граждан, ремонт
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