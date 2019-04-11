В Гродненской области собрали вдвое больше березового сока

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Гродненской области заготовили вдвое больше березового сока, чем годом ранее. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Сбор сока уже завершен. Прошел он в благоприятных погодных условиях. Это позволило собрать около 2 тыс.т. Годом ранее "урожай" сока был вдвое меньшим.

"Удовлетворили спрос всех желающих. Свыше 400 т сока поставлено на экспорт. Около 360 т приобрели жители области", - сказали в ГПЛХО. Остальной сок отправлен в адрес перерабатывающих предприятий региона.

Не обошлось и без эксцессов. При помощи фотоловушек выявлено 9 фактов незаконной заготовки березового сока. Нарушители, пойманные с поличным, привлечены к административной естественности в виде штрафа в 5 базовых величин (1 БВ - Br25,5).-0-