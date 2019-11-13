13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовала акция "Всей семьей на выборы", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко.

"Участие в совместном социально значимом деле всегда объединяет членов семьи. Очень важен родительский пример для формирования у своих детей гражданской ответственности, причастности к судьбе своей страны", - отметила Ирина Степаненко. Она выразила надежду, что инициативу поддержат и в других регионах страны.

Акция проходит во всех районах области. Активистки союза женщин уже встречали семьи на избирательных участках в Зельвенском, Сморгонском, Вороновском, Щучинском и Гродненском районах. Подарки - сувенирная продукция, календари, воздушные шары - вручали и взрослым, и детям.

"Самые активные семьи - те, что приходят проголосовать вместе с бабушками и дедушками", - добавила Ирина Степаненко. Акция продлится по 17 ноября. А в день выборов на некоторых участках представительницы союза женщин подготовят для детей развлекательную программу.-0-