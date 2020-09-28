В Гродненской области стартовала декада "Золотой возраст", приуроченная к Дню пожилых людей

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня дали старт декаде "Золотой возраст". Марафон событий, встреч и концертов приурочен к Дню пожилых людей, сообщил сегодня журналистам председатель областного Совета ветеранов Иван Тустов, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые тематическую декаду в регионе по инициативе облсовета ветеранов и при поддержке руководства области провели в 2011 году. В этом году у марафона юбилей - проходит он в 10-й раз. Традиционно открылась декада ярким концертом в Гродненском городском центре культуры.

"Концерты-открытия пройдут и в районах области. А вообще декада будет богата на события, стремимся привлечь к ним как можно большее количество пожилых. Запланированы творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, концерты, спортивные состязания. Все пройдет с учетом эпидемиологической ситуации, соблюдением социальной дистанции, немало мероприятий будут организованы на свежем воздухе", - отметил Иван Тустов. Он рассказал, что областной Совет ветеранов объединяет 200 тыс. человек. Всего же в регионе около 300 тыс. пожилых. Многие из них активные и деятельные люди.

Иван Тустов

"Но в эти дни большое внимание уделим тем, кому нужна помощь и поддержка. Посетим дома-интернаты, а также одиноких и одиноко проживающих пожилых, ветеранов войны", - отметил Иван Тустов. Во время таких встреч организуют и творческие программы, а также при необходимости помогут по хозяйству.

Концерт во время открытия декада "Золотой возраст"

"Пожилые жители региона не остаются без внимания и поддержки. Например, многие предприятия области оказывают помощь бывшим работникам-пенсионерам. Кто-то делает доплаты к пенсии, некоторые помогают с доставкой дров, приобретением фруктов или овощей, оказывается и другая посильная помощь в зависимости от профиля организации", - отметил первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук. Он подчеркнул, что с возрастом люди становятся более восприимчивыми, сентиментальными, поэтому наряду с материальной поддержкой им важно быть востребованными, услышанными. На это также направлены мероприятия декады "Золотой возраст".

Иван Жук

Закрытие областной декады пройдет 7 октября в центре ремесел "Наследие" в Гродно. В программе выступления артистов, мастер-классы и дискотека.-0-

Фото Леонида Щеглова