В Гродненской области стартуют зональные туры проекта "100 идей для Беларуси"

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня стартуют зональные туры республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Первыми конкурс примут Сморгонь и Зельва. В Сморгони на зональный этап заявлено свыше 20 проектов из этого района, а также близлежащих - Островецкого, Ошмянского и Ивьевского.

"Идей много и все они различной направленности - от экологии и рационального природопользования до социальной сферы. Среди них, например, проект "Энергоэффективная лень" от учащихся Сморгонской средней школы №7, а также "Беспроводная передача информации посредством электромагнитного поля" учащихся гимназии №1 из Островца", - рассказали в обкоме БРСМ.

Свыше 30 молодежных проектов из Зельвенского, Волковысского, Свислочского и Берестовицкого районов будет представлено на зональном этапе в Зельве. Направленность их различна, многие посвящены вопросам экологии, в том числе экологического образования и воспитания.

Следующие зональные туры пройдут в Вороново, Слониме и Гродно. Лучшие проекты будут представлены на областном этапе республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси". Его проведение запланировано на 10 декабря.-0-