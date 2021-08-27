27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области строятся три новых учебных заведения. Об этом сегодня журналистам перед началом областного педагогического форума сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, передает корреспондент БЕЛТА.





В регионе строятся школа в новом жилом микрорайоне Грандичи в областном центре, а также детские сады в Гродно и Скиделе. "Определен план строительства на ближайшую пятилетку. Проектируются детские сады в Лиде, Слониме, Волковыске. Будет продолжена такая работа и в Гродно", - отметил Руслан Абрамчик.





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В этом году учеников примут 317 школ. Все они получили паспорта готовности. В целом на подготовку школ в регионе летом было затрачено более Br9 млн. Выполнены программы ремонтов пищеблоков, за счет средств областного и районных бюджетов сделаны все необходимые капремонты. Также продолжатся работы на объектах, финансируемых из средств Всемирного банка.-0-