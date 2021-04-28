В Гродненской области увеличились поступления в бюджет от ИП

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей в Гродненской области в первом квартале 2021 года увеличились на 7,3%. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по региону.

В области, по данным на 1 апреля, на налоговом учете состояли более 27,8 тыс. ИП. По сравнению с первым кварталом 2020 года их количество возросло на 4,2%.

"В консолидированный бюджет Гродненской области за первый квартал 2021 года индивидуальными предпринимателями уплачено Br15,5 млн, что составляет 2,4% всех доходов бюджета. По сравнению с январем - мартом 2020-го поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на Br1,1 млн (7,3%)", - сообщили в ИМНС по Гродненской области.

Большинство ИП работает в сферах оптовой и розничной торговли (38%), транспорта (14,4%), строительства (10,2%), профессиональной, научной и технической деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

Почти 63% ИП работают по упрощенной системе налогообложения. Около 25% индивидуальных предпринимателей региона являются плательщиками единого налога.-0-